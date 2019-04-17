بعد أن هدد رجال أعمال.. «الديهي» يخرج لفاصل ولم يعد

17 أبريل 2019 - 08:05 م

تعرض الإعلامي نشأت الديهي، لوعكة صحية مفاجئة لم يستطع على أثرها من استكمال حلقة برنامجه "بالورقة و القلم".

واضطر "الديهي"، خلال عرض الحلقة إلى الخروج لفاصل إعلاني ، ولكنه لم يتمكن من استكمال الحلقة مرة أخرى.

وقبلها شن «الديهي»، هجومًا عنيفًا على بعض رجال الأعمال، وقال إن هناك عددًا من رجال الأعمال قاموا بسرقة أراضي الدولة بحجة إقامة منتجعات ولكنهم قاموا بسرقتها .

ووجه "الديهي"، رسالة حادة لرجال الأعمال الذين نهبوا أموال البلد، قائلا: "مش هقول عفا الله عما سلف، كل واحد سرق هيتحاسب، اللي خد حاجة حرام هيرجعها وهيتحاسب برضو".

وتابع "الديهي": "رجال الأعمال اللي خدوا أراضي عشان يعملوها منتجعات خربوا البلد، واللي خدوا أراضي وسقعوها حرامية".



