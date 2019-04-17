  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
ليفربول وبورتو

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبورتو

أرشيفية

إسرائيل تحذر من هجوم محتمل بسيناء.. وأمنيون: «فشنك»

المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات

19 ألفًا و624 قاضيًا يشرفون على الاستفتاء

رئيس بيرو السابق

«انتحار رئيس»..تفاصيل إطلاق رئيس«بيرو» النار على نفسه

نشأت الديهي

بعد أن هدد رجال أعمال.. «الديهي» يخرج لفاصل ولم يعد

الملك سلمان وأردوغان

قرار سعودي غير مسبوق ضد تركيا

أرشيفية

قصة زوجة جمعت بين خمسة أزواج

عصام كاريكا وباسمين نيار

أول رد لـ«كاريكا» على اتهام فنانة له بالتعدي الجنسي عليها

الاهلى

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

جاريد كوشنر

«كوشنر»: الكشف عن «صفقة القرن» بعد رمضان

رسميًا.. رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«غانتس»: نتنياهو يقود إسرائيل إلى حرب أهلية

#

نتنياهو: نواجه معركة انتخابية صعبة

#

رئيس إسرائيل يخطط لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

#

نتنياهو: سنواصل التصدي للوجود الإيراني بسوريا

كلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، "بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك".

جاء ذلك في خبر نشرته هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، على موقعها الإلكتروني.

ووفق الهيئة، سلّم ريفلين نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

وحسب الهيئة منح ريفلين نتنياهو مهلة 28 يومًا لانجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكن الأخير من ذلك يتم منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين فيقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول
» عواصف جديدة تهدد 118 مليون شخص بأمريكا
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام
» حكومة السراج تطلب اجتماعًا طارئًا بالجامعة العربية
» وكيل «صلاح» يكشف حقيقة خناقته مع«كلوب» ومطالبته بالرحيل
» صور.. زوجة إسكندرانية ذهبت لتصغير ثدييها.. فوقعت الكارثة
» انضمام نجلة الحضري لفريق القدم النسائي بوادي دجلة
» نجاة محافظ المهرة اليمنية من محاولة اغتيال
» السودان يطالب مجلس الأمن بـ"عدم التدخل" في شئونه
» «آل الشيخ» يتكفل بترميم الاتحاد السوداني
» ماذا قال «رونالدو» بعد ضياع اللقب الأوروبي من يوفنتوس؟

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان