غدًا.. وزير العدل يفتتح محكمة العباسية بعد التطوير

يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل غدا الخميس، محكمة العباسية، عقب تطويرها لتيسير عملية التقاضي على المواطنين، وسرعة الفصل والإنجاز في القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح وحيد صادق رئيس المحكمة، شهدت تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تقسيم البهو الرئيسي للمحكمة لـ3 غرف كبرى ليشمل جميع أقسام المحكمة.

وطلب "صادق" من القضاء خلال الجمعية العمومية للمحكمة، التعامل بسهولة ويسر مع المحامين والمتقاضين، والعمل على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة.

واستعرض رئيس المحكمة ما أنجزته المحكمة خلال العام القضائى المنقضى، إذ بلغت دعاوى المدنى الكلى 66 ألفًا و382 قضية، والمدنى الجزئى 14 ألفًا و119 قضية، وصحة التوقيع بلغت 53 ألفًا و551 قضية، أمّا قضايا الأسرة فقد بلغت 33 ألفًا و619 قضية.