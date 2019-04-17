الأمن: تنفيذ أحكام قضائية وضبط أسلحة بمختلف المحافظات

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الحملات الأمنية

قطاع الأمن

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية؛ بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "172 قطعة سلاح ناري، 158 قضية مخدرات، 40 متهم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

وأثمرت الجهود، عن ضبط 36 متهم ومراقب هاربين، 236 دراجة نارية مخالفة، 5 سيارات مبلغ بسرقتها، 221129 مخالفة مرورية، 950 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، تنفيذ 84073 حكم قضائي متنوع".

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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