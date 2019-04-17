» ماذا قال «رونالدو» بعد ضياع اللقب الأوروبي من يوفنتوس؟

17 أبريل 2019 - 07:22 م

كشفت والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صانع ألعاب فريق يوفنتوس الإيطالي، عن حالة ردة فعل نجلها بعد إقصاء السيدة العجوز أمس الثلاثاء أمام أياكس أمسترام الهولندي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بفوز أياكس على البيانكونيري بنتيجة 2-1، ليصعد بذلك إلى الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

وقالت ماريا في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية: "لقد كان حزينًا للغاية لخروجه من هذا الدور من البطولة، لأنه كان يرغب باللعب مرة آخرى في نهائي دوري الأبطال".

وكشفت والدة رونالدو عن حديثه لها عقب المباراة: "رونالدو أخبرني بعد المباراة أنه لا يصنع المعجزات".

وتابعت: "رونالدو راضيا عن مشوار يوفنتوس في الدوري الإيطالي، لكنه يشعر بالأسف لأنهم كانوا يفتقرون للحظ في دوري الأبطال أمام أياكس، لكن لا يمكننا أن نفعل شيئًا حيال ذلك فالحياة مستمرة".

يذكر أن النجم البرتغالي قد حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات سابقة رفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد، وأيضا حقق البطولة في آخر 3 مواسم على التوالي رفقة فريق العاصمة الإسبانية مدريد.



