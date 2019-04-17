شعر بالظلم لتأخر راتبه فأحرق بيته وقتل خمسة من جيرانه

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قالت شرطة كوريا الجنوبية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما يوم الأربعاء، بعدما أضرم النار في شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعنا بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

وقال ضابط شرطة في مدينة جينجو التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سيئول لـ"رويترز"، إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر، ثم هاجم سكانا آخرين في المبنى فروا من النيران باستخدام سلم، بحسب رويترز.

ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كما أصيب 13 شخصا آخرين.

وذكر الضابط أن الرجل، الذي جرى إلقاء القبض عليه في موقع الحادث بعد مواجهة قصيرة مع الشرطة، قال إنه ارتكب هذه الجرائم "بسبب شعوره بالظلم الناجم عن تأخر تلقيه أجوره"، فيما قال الجيران إن الرجل يعاني من مشاكل عقلية.     


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