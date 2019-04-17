يا دكتور عبد العال....من فضلك وفر ثمن الورق

أظن أنه وإضافة إلي وجوب نشر قرار موافقة البرلمان علي التعديلات الدستورية أمس الثلاثاء بالجريدة الرسمية وكذلك وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية المحلية، إلا أن وسائل الإعلام العالمية إهتمت أيضاً بخبر موافقة البرلمان هذه، علي سبيل المثال وفي العنوان الرئيسي لموقع بي بي سي عربي الأربعاء"البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء رئيساً حتي 2030" نتمني من الله تعالي التوفيق والنجاح لبلدنا في تخطي الصعاب التي تواجهها ويسدد خطي من يسعون في خدمتها ويعملون لإزدهارها وتقدمها.



مما يثير التعجب والإندهاش أنه وفي ظل ما تمر به البلد من صعوبات إقتصادية هو ما صرح به الدكتور علي عبد العال عن أن الهيئة الوطنية سوف توفر نسخة من التعديلات الدستورية لكل مواطن يدلي بصوته في الإستفتاء، ولا أدري كم ورقة كتبت فيها هذه التعديلات، وحتي لو إفترضنا أنها كتبت في ورقة واحدة، فسوف تضطر الهيئة الوطنية لطباعة عشرات الملايين من النسخ وأظن أنها سوف تكلف وتكبد الدولة الملايين لو طبعت بالألوان وأضيفت لها صور وغيره من أمور الدعاية، واظن أن الكثير من الذين عليهم أن يدلوا بصوتهم لا يقرأون، وإن قرأوا فقد لا يفهمون مقاصد أواهداف والغايات من تلك التعديلات، يكفي ما تطوع به الكثير من تعليق اللافتات في أنحاء البلد حتي القري، بعض هذه اللافتات كلف صاحبه الكثير من المال والجهد حيث طبعت أغلبها بالأسلوب الحديث، ناهيك عن أن الإعلام عندنا يحدثنا تشويقاً وتسويقاً لهذه التعديلات منذ فترة بعيدة بتكرار وإلحاح شديد في مميزاتها وأهميتها، بما يعني أن الغالبية تعرفها جيداً.

