تصادم 3 سيارات يؤدي إلى كثافة بالأوتوستراد

شهد محور الأوتوستراد مساء اليوم الأربعاء، كثافات مرورية بسبب حادث تصادم 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى حلوان وفى طريقه إلى الدائري.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لسحب الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بطريق الأوتوستراد، بسبب حادث تصادم 3 سيارات، على الفور انتقل رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق فيما يسمح بالسير للمركبات في حارة مرورية واحدة لحين انتهاء عملية رفع أثار الحادث من المكان.