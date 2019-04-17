صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

17 أبريل 2019 - 06:43 م

قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي رمضان صبحي وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز غدًا الخميس.

ويعاني رمضان صبحي من إجهاد فى العضلة الأمامية، فيما اشتكى صلاح محسن من إجهاد فى العضلة الضامة، فيما دخل التونسي على معلول قائمة المباراة بعد تعافيه من إصابة الضامة.

ويواجه الأهلى بيراميدز غداً فى الدوري العام فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ25 من بطولة الدوري العام.



