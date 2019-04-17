برلماني: المشاركة في الاستفتاء على الدستور استكمال لما بناه الشعب

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اللواء تادرس قلدس
اللواء تادرس قلدس

حسن علام- متابعات

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اللواء تادرس قلدس

عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية مشاركة كل المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستكمال ما بناه خلال السنوات الماضية، ولاستكمال الخطط التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة.

وأشار قلدس، في تصريحٍ له، اليوم، أن التوعية بمحتوى المواد المعدلة، وأهميتها للفترة الحالية والمستقبلية، يقضي على محاولات البعض لتشويه إنجاز جديد للمصريين، وخطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار بالدولة المصرية.

وطالب النائب، وسائل الإعلام، بنشر التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان، في كافة الوسائل المختلفة، بهدف تعريف المواطنين بتفاصيل هذه التعديلات، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء عليها.


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