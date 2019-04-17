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غدًا.. لجنة المرأة بالوفد تعقد مؤتمرًا لدعم التعديلات الدستورية

الحياة السياسية

حزب الوفد - أرشيفية
حزب الوفد - أرشيفية

حسن علام- متابعات

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حزب الوفد

منال العبسي

اللجنة النوعية للمرأة والطفل

تعقد اللجنة النوعية للمرأة والطفل في حزب الوفد، برئاسة منال العبسي، مؤتمرًا تحت عنوان "صوتك للوطن"، غدًا الخميس؛ لإعلان دعم المرأة الوفدية في كل أنحاء الجمهورية للتعديلات الدستورية، تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

ويناقش المؤتمر، الذي ينطلق الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، ما تضمنته التعديلات الدستورية من إضافات تنصف المرأة المصرية؛ إيمانًا بالدور الوطني لحزب الوفد نحو دعم استقرار البلاد.


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