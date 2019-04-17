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صور.. زوجة إسكندرانية ذهبت لتصغير ثدييها.. فوقعت الكارثة

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تعرضت زوجة من الإسكندرية، إلى عملية مأساوية أفقدتها ثدييها بعد أن كانت تعاني منهما لكبرهما، فقررت التوجه لطبيب ظهر على إحدى القنوات الفضائية، لإجراء عملية تصغير، وعندما أفاقت من التخدير كانت المأساة الكارثية.

تقول "دعاء.ل.م"، 28 عامًا: "كنت أعاني من التنفس من كبر حجم ثديي، فشاهدت في برنامج تلفزيون علي قناة «صدي البلد» طبيبًا يروج عن مهنته وأنه متخصص في مثل هذه  الحالات فأعطى لي الأمل في نفسي ،فتواصلت مع البرنامج وأخذت رقم الطبيب وبالفعل اتفق معايا الطبيب م. ف علي مبلغ العملية وكان كبيرًا، فبعت كل ما املك من أثاث منزلي وذهبي من أجل العملية، وتم تحديد ميعاد مكان العملية ودخلت العملية بالفعل من أجل تصغير حجم الثدي فخرجت من غيره! فقد بتر الثدي الأيسر وشوه الثدي الأيمن".

فيما قال عمر جوهر، محامي المجني عليها، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطبيب الشهير، وأضاف "جوهر" أن الطبيب تنطبق عليه نصوص المواد التالية المادة 240 من قانون العقوبات المصري ،التي تنص علي أن : كل من أحدث عاهة نشأ عنها قطع أو انفصال عضو أفقده منفعته،يعاقب بالسجن مدة من ثلاث سنوات إلي خمس سنوات" وأيضا المادة 144 التي تنص علي أن :كل من تسبب في خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ستمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة ،أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني خلالا جسيما بما تفرضه علية أصول وظيفته أومهنته".

وأشار "جوهر" إلى أنه تم تحرير محضر  قيد تحت رقم 98 أحوال قسم سيدي جابر بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن القضية ستتحول إلى الجنايات.





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