الإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجليه بميت سلسيل

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا على محمود نظمى، والمتهم في القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى، جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، والمتهم فيها بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقاؤهم في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وادعى بأن تم اختطافهما، حتى توصل رجال المباحث إلى حقيقة الأمر، وثبت بالدليل القاطع بارتكابه الواقعة.

وكانت جلسات محاكمة المتهم، قد انتهت عقب اعتراف المتهم بارتكاب جريمته، داخل قاعة المحكمة أمام الجميع في الجلسة الماضية، والتي قرر فيه رئيس المحكمة وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى مفتى الديار المصرية لاتخاذ الرأي الشرعي فيه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد أن وصل الرد من مفتى الديار، قررت المحكمة بجلسة اليوم بإعدام المتهم شنقا.