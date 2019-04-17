» انتحار رئيس بيرو السابق.. تعرف على السبب

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وكالات - خالد الشرقاوي
أفادت قناة سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل بوفاة رئيس بيرو السابق "آلان جارسيا" بعد أن أطلق النار على نفسه لتجنب اعتقاله بسبب قضايا فساد.
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