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أول رد لـ«كاريكا» على اتهام فنانة له بالتعدي الجنسي عليها

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عصام كاريكا وباسمين نيار
عصام كاريكا وباسمين نيار

محمد فضل

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تحرش جنسي

رد

عصام كاريكا

ياسمين نيار

في أول رد للفنان عصام كاريكا، على ما أثارته الفنانة والمطربة الجزائرية ياسمين نيار، باتهامها له بالتعدي عليها جنيسًا والتحرش بها، نفى «كاريكا» هذه الاتهامات مؤكدًا كذبها.

وفي فيديو نشر على "يوتيوب"، تلفظ كاريكا بلفظ خارج، وقال إنه سيأخذ 5 آلاف دولار من «بطنها»، وأنه لن يلجأ للصحافة وسوف تنقلب الصحافة عليها بعد إرساله «الحكاية» للصحفيين، مهددًا إياها بالانتقام، بعد أن لجأ لرفع قضية عليها لدى أكبر محامٍ في مصر.

وكانت أعلنت الفنانة الجزائرية ياسمين نيّار، عن تعرضها للتهديد بالقتل والتحرش الجنسي من الفنان عصام كاريكا، مستنجدة بارئيس عبدالفتاح السيسي ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

وقالت في مقطع فيديو لها : ” تعرضت للظلم من عصام كاريكا، ومسؤول آخر كبير في الوسط الفني بمصر ولن أستطيع ذكر اسمه الآن ولكن سأكشف عنه بعد انتهاء التحقيقات ” .

وأضافت: ” عصام كاريكا طلب مني مبلغ كبير يصل إلى 8 آلاف دولار من أجل لحن لأغنية، واستلم الفلوس ولم يعطيها لي وصار يتحرش بي ولجأت إلى جهاتنا في مصر ولم ينصفوني واعتدوا عليّ وأريد من كل فنانة تعرضت للتحرش أن تضم صوتها لصوتي ” .

وتابعت: ” كنا نريد أن نقدم شيء جيد ونعشقه من طفولتنا وهو الفن بدون ان يتم الاعتداء علينا جنسيًا، وكان لدي حلم منذ الطفولة وأردت تحقيقه لوالدتي بأن تراني نجمة، وصارت شيء، ولكن الفتاة ليست لعبة ، فهي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والخالة والجارة وهي أساس المجتمع دعوها تعيش حياتها لكي تعطي أجمل ما لديها ودعوا الفن للفن فقط وليس بوابة للدعارة ” .

واستطردت: ” كل بنت تعرضت لموقف مثل الذي تعرضت له تضم صوتها لصوتي لكي نقول لا للعنف ولا لاستغلال المعنوي والجسدي والجنسي، وأريد من العدالة والقوات المصرية أن تقف معي وتسمع حكايتي وتنصفني إذا أنا مظلومة وأنا مظلومة وانظلمت كتير في مصر وأنا أعلم أن المصريين جدعان ولدي جمهور مصري كبير أوجه له التحية ولكل جمهوري في الوطن العربي قفوا إلى جانبي وساندوني ”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=57U2tlHtRDU



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