ضبط عامل نصب بـ 150 ألف جنيه على سيدتين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عامل بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على سيدتين والاستيلاء على مبلغ مالي منهما على سبيل الرشوة نظير تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين.

وردت معلومات وأكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام عامل كهرباء بإحدى الوحدات المحلية بالمحلة الكبرى، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية التابعة للإسكان الحكومي، والاستيلاء على أموالهم مدعيًا نفوذه وعلاقاته بالمسئولين "على خلاف الحقيقة"، مستغلًا هذا النفوذ بالنصب والاحتيال على سيدتين، والاستيلاء منهما على مبلغ (150،000 مائة وخمسون ألف جنيه) زاعمًا مقدرته على تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين تابعتين للإسكان الحكومى بقرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.