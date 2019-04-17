  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
الاهلى

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

ساسى

طبيب تونس لـ«جماهير الزمالك»: «انسوا فرجاني ساسي»

عصام كاريكا وباسمين نيار

أول رد لـ«كاريكا» على اتهام فنانة له بالتعدي الجنسي عليها

الحكومة توافق على قانون "الوطنية للانتخابات"

كتاب من«السيسي» لدعوة المواطنين للتصويت على«التعديلات»

مجلس الأمن

أمريكا وبريطانيا تطالبان بتشكيل حكومة مدنية في السودان

حفتر وقواته

تحقيق أممي حول "مزاعم" شحنات أسلحة إماراتية لحفتر

صلاح

مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

وزارة الأوقاف - أرشيفية

«الأوقاف» تنتزع المساجد من قبضة الإسلاميين

اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة

اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

ضبط عامل نصب بـ 150 ألف جنيه على سيدتين

قضايا وحوادث

ضبط شخصين بتهمة إنشاء مواقع إلكترونية للنصب
ضبط شخصين بتهمة إنشاء مواقع إلكترونية للنصب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

غرامة مالية كبيرة على «الشحات»

#

مستريح جديد يستولى على مليون ونصف من المواطنين

#

150 ألف جنيه رشوة لتعيين شاب مساعد "تربى"

#

6 سنوات حبسا لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات

الرشوة

الاموال العامة

مباحث

النصب والاحتيال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عامل بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على سيدتين والاستيلاء على مبلغ مالي منهما على سبيل الرشوة نظير تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين.

وردت معلومات وأكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام عامل كهرباء بإحدى الوحدات المحلية بالمحلة الكبرى، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية التابعة للإسكان الحكومي، والاستيلاء على أموالهم مدعيًا نفوذه وعلاقاته بالمسئولين "على خلاف الحقيقة"، مستغلًا هذا النفوذ بالنصب والاحتيال على سيدتين، والاستيلاء منهما على مبلغ (150،000 مائة وخمسون ألف جنيه) زاعمًا مقدرته على تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين تابعتين للإسكان الحكومى بقرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. زوجة إسكندرانية ذهبت لتصغير ثدييها.. فوقعت الكارثة
» الكويت تطالب مجلس الأمن بعدم التدخل في شئون السودان
» انتحار رئيس بيرو السابق.. تعرف على السبب
» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك
» 6 سنوات لعاطل خطف طفلة وهتك عرضها بالإسكندرية
» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
» الانتخابات المحلية بإسطنبول.. معارض يتفوق على حزب "أردوغان"
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك أمام الإٍسماعيلي
» تأجيل تظلم سعاد الخولي على "التصرف في أموالها"
» غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية
» السيطرة على حريق بثلاثة محلات بسوهاج

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان