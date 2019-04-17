طبيب تونس لـ«جماهير الزمالك»: «انسوا فرجاني ساسي»

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أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم، أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سيكون جاهزًا للمشاركة مع نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 16 من يوليو المقبلين.

وقال «سهيل» في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الأربعاء، إن "ساسي" لن يشارك في المباريات المتبقية مع الفريق الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب ربع النهائي من الكونفيدرالية، مشيرًا أن اللاعب سيبدأ في مواصلة التأهيل للمشاركة في أمم إفريقيا.

وأضاف:" ساسي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف".

وفي سياق متصل أوضح طبيب تونس أن علي معلول لاعب الأهلي لا يعاني من أي مشاكل عضلية وأكد أن اتصاله به مساء أمس الثلاثاء كان من أجل الاطمئنان على حالة فرجاني ساسي ومتابعة علاجه ولحاقه بكأس الأمم الإفريقية.


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