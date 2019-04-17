» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

17 أبريل 2019 - 06:09 م

أعلن سيدومير، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ10 ببطولة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالى:

محمود رضا - محمد فوزى - بنسون شيلونجو - محمد الضرف - وجيه عبد الحكيم - محمد مجدى - محمد هاشم - أودا مارشال - احمد ايمن - محمد الشامى - ريتشارد بافور - ابراهيم عبد الخالق - ابراهيم حسن - محمد صادق - عبد الرحمن مجدى - طارق طه - باهر المحمدى - محمود متولى.

ويتطلع الإسماعيلى لاستعادة مسيرة الانتصارات بشكل سريع من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق بالمربع الذهبى.