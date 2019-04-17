» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك

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المصريون

الزمالك

احمد ناصر

أنهى مسئولو أياكس أمسترادام الهولندي، إجراءات انضمام أحمد ناصر لاعب الزمالك السابق، إلى صفوف الفريق الرديف، بشكل رسمي، لمدة 3 سنوات قادمة.

ومن جانبه أبدى «ناصر»، سعادته بالتواجد داخل الفريق الهولندي، مشيرًا إلى إنه استمر داخل جدران نادى أياكس لمدة 6 أشهر ماضية، إلا أن بعض الإجراءات عطلت التوقيع الرسمى والانضمام للفريق الرديف، لافتًا إلى إنه يقوم حاليًا بتعلم اللغة الهولندية داخل مدارس تابعة للنادى، الذى تحمل كافة التكاليف.

وأعرب ناصر عن سعادته بتلك الخطوة، متمنيًا التوفيق فى مشوار احترافه، قائلاً: "وشى حلو عليهم، أول مادخلت النادى عاملين موسم تاريخى، وسيتوج الفريق الأول ببطولة دورى أبطال أوروبا بعد أن تأهل لنصف النهائى على حساب يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، وسبقه بإقصاء حامل اللقاب فى المواس المثلاثة الأخيرة ريال مدريد، وينتظر الفائز من مواجهة مانشستر سيتى وتوتنهام الليلة".



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