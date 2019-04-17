مصرع وإصابة اثنين في حادث مروري بمدينة بدر

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لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتى نقل بطريق القاهرة السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة مدينة بدر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق مصر القاهرة السويس الصحراوى بدائرة قسم شرطة مدينة بدر بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ووجود متوفى ومصاب، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة نقل بجرار سيارة نقل أخرى مما أدى لانقلابها ووفاة شخص وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.


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