  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
الحكومة توافق على قانون "الوطنية للانتخابات"

كتاب من«السيسي» لدعوة المواطنين للتصويت على«التعديلات»

مجلس الأمن

أمريكا وبريطانيا تطالبان بتشكيل حكومة مدنية في السودان

حفتر وقواته

تحقيق أممي حول "مزاعم" شحنات أسلحة إماراتية لحفتر

صلاح

مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

كاف

موعد استخدام الـ«var» في أمم أفريقيا 2019

وزارة الأوقاف - أرشيفية

«الأوقاف» تنتزع المساجد من قبضة الإسلاميين

اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة

اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

عواصف ترابية تصيب الحالة المرورية بالشلل في الشرقية

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

محمد الننى: توحيد الشعب المصرى أهم مكاسب أمم إفريقيا

غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية

6 سنوات لعاطل خطف طفلة وهتك عرضها بالإسكندرية

قضايا وحوادث

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طفلة تعالج أفعى عملاقة

#

الاغتصاب وراء مقتل طفلة كرداسة.. والمتهمان أطفال

#

فلاح يهتك عرض ربة منزل بعد خطفها

#

عاطل يهتك عرض طفلة داخل عقار بالإسكندرية

خطف

الجنايات

الإسكندرية

هاتك عرض

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، بسجن "إ. م. أ" عاطل 6 سنوات، لاتهامه بخطف وهتك عرض "أ. ال. ر" طفله يبلغ عمرها 15 عاما.

تعود القضية المقيدة برقم 11954 لسنة 2018 جنايات قسم المنتزه أول إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول ببلاغ بهتك عرض المجني عليه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة المنتزه أول إلى قيام المتهم "إ. م. أ" عاطل باستدراج المجني عليها " أ. ال. ر " 15 عاطل طفلة حيث وعدها باكتشاف موهبة الغناء لديها، واصطحبها إلى شقته وهتك عرضها بالقوة، فقامت بإبلاغ أهلها وتحرر محضر بالواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك
» 6 سنوات لعاطل خطف طفلة وهتك عرضها بالإسكندرية
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك أمام الإٍسماعيلي
» الانتخابات المحلية بإسطنبول.. معارض يتفوق على حزب "أردوغان"
» تأجيل تظلم سعاد الخولي على "التصرف في أموالها"
» غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية
» السيطرة على حريق بثلاثة محلات بسوهاج
» أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع «أوبلاك»
» مقتل وإصابة 14 في تفجير سيارة مفخخة بالصومال
» بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان