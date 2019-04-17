» 6 سنوات لعاطل خطف طفلة وهتك عرضها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، بسجن "إ. م. أ" عاطل 6 سنوات، لاتهامه بخطف وهتك عرض "أ. ال. ر" طفله يبلغ عمرها 15 عاما.

تعود القضية المقيدة برقم 11954 لسنة 2018 جنايات قسم المنتزه أول إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول ببلاغ بهتك عرض المجني عليه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة المنتزه أول إلى قيام المتهم "إ. م. أ" عاطل باستدراج المجني عليها " أ. ال. ر " 15 عاطل طفلة حيث وعدها باكتشاف موهبة الغناء لديها، واصطحبها إلى شقته وهتك عرضها بالقوة، فقامت بإبلاغ أهلها وتحرر محضر بالواقعة.