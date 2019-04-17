» «جروس» يعلن قائمة الزمالك أمام الإٍسماعيلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي، غدًا الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الدورى العام.
وجاءت القائمة على التالي:
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد
في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبدالعزيز- محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن...أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف اوباما- محمد إبراهيم.
في خط الهجوم : حميد احداد- خالد بوطيب - عمر السعيد.
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