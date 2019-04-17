موعد استخدام الـ«var» في أمم أفريقيا 2019

17 أبريل 2019 - 05:46 م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «var »، بداية من دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن أربعة وعشرين مدربًا للمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية وافقوا بشكل أساسي على استخدام المساعدة عبر الفيديو للتحكيم ، خلال ورشة عمل عقدت الأسبوع الماضي في القاهرة ، قبل قرعة البطولة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وقال أحمد أحمد على هامش حضوره لبطولة الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، إن الأمر حسم باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بداية من دور الثمانية، موضحًا أن السبب الرئيسي لعدم استخدامها مع انطلاق البطولة يرجع إلى أسباب تقنية.