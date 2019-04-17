  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
صلاح

مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

وزارة الأوقاف - أرشيفية

«الأوقاف» تنتزع المساجد من قبضة الإسلاميين

اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة

اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

محمد الننى: توحيد الشعب المصرى أهم مكاسب أمم إفريقيا

غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية

عواصف ترابية تصيب الحالة المرورية بالشلل في الشرقية

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

هبوط مؤشرات البورصة

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري

رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل

بدء محاكمة زهير جرانة بالكسب غير المشروع

براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"

صلاح

«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

"الوطنية للانتخابات":

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

آخر الأخبار

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للدعوة للاستفتاء

#

نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي بانتخابات "الكنيست"

#

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

#

نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي

مصر

تصويت

التعديلات الدستورية

4 دول

أعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا.

وأكد الشريف، طبع بطاقات بطريقة "برايل"؛ للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.

وحسمت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث حددت  أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج, وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16 أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات ، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة ، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية ، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل ، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.

وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السيطرة على حريق بثلاثة محلات بسوهاج
» مقتل وإصابة 14 في تفجير سيارة مفخخة بالصومال
» أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع «أوبلاك»
» بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام
» البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه
» براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"
» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان