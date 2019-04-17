منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

17 أبريل 2019 - 05:14 م

أعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا.

وأكد الشريف، طبع بطاقات بطريقة "برايل"؛ للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.

وحسمت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث حددت أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج, وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16 أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات ، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة ، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية ، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل ، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.

وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.



