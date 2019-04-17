  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:25 م
بحث متقدم
صلاح

مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

وزارة الأوقاف - أرشيفية

«الأوقاف» تنتزع المساجد من قبضة الإسلاميين

اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة

اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

محمد الننى: توحيد الشعب المصرى أهم مكاسب أمم إفريقيا

غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية

عواصف ترابية تصيب الحالة المرورية بالشلل في الشرقية

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

هبوط مؤشرات البورصة

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري

رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل

بدء محاكمة زهير جرانة بالكسب غير المشروع

براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"

صلاح

«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

الحياة السياسية

الاجتماع
الاجتماع

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

#

«الصحة» تكشف حقيقة خصخصة المستشفيات الحكومية

#

بشرى سارة من "التأمين الصحي" لأهالي الصعيد

#

تفاصيل الاجتماع الأول لـ"هيئة التأمين الصحي"


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة محافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع متابعة ومراجعة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظة بورسعيد.
وقد وجه الرئيس بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الدولة على بدء مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية.

واستعرضت وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الموقف بشأن المحاور المختلفة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد، بما في ذلك تهيئة البنية الأساسية اللازمة للمشروع، والتي تتضمن وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تم تطويرها أو إنشاؤها لتقديم الخدمات الصحية في إطار المنظومة ومطابقتها للمعايير، وكذلك محور التنمية البشرية لتوفير وإعداد القوى اللازمة للتشغيل سواء من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين، حيث يجري التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة لتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة للمشروع ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات التي ستدخل ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي.

وفى ذات سياق تدريب الكوادر البشرية، أوضحت وزير الصحة أن هناك منظومة متكاملة جار تنفيذها بشأن تدريب الأطباء المتقدمين للعمل بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم إبرام بروتوكول للتعاون مع الجانب البريطاني لتدريب 100 طبيب، وجار التحضير لسفر الدفعة الأولى منهم وعددهم 35 طبيبا إلى العاصمة لندن خلال شهر أبريل الجاري لتلقي التدريب على أعلى مستوى.

وفيما يخص شق الميكنة، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي الخاص بمحور الميكنة والتحول الرقمي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان تشغيل المنظومة وفق أحدث الوسائل التكنولوجية وربط قواعد بيانات المواطنين بالخدمات التي تقدم لهم، وضمان جودة تلك الخدمات، مشيرًا إلى أنه جار العمل على توفير خطوط الربط بين مراكز المعلومات والمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير أماكن لتسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن توفير التدريب اللازم للمسئولين عن تشغيل المنظومة بمحافظة بورسعيد، وفى ذات السياق أوضح محافظ بورسعيد مدي جاهزية الآليات الحالية بالمحافظة والخاصة بمنظومة التأمين الصحي من منشآت ووحدات ومستشفيات، كما عرض سيادته ملخصا لجولاته الميدانية في هذا الشأن.

كما استعرض وزير المالية الملامح الرئيسية لنتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد واستدامته ماليًا، والتي جاءت بهدف تحديد الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وضمان استدامة التمويل والتدفقات المالية الخاصة بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السيطرة على حريق بثلاثة محلات بسوهاج
» مقتل وإصابة 14 في تفجير سيارة مفخخة بالصومال
» أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع «أوبلاك»
» بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام
» البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه
» براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"
» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان