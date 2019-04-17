اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

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محمد فضل- متابعات

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وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف بشأن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، حيث تم عرض ما تم القيام به من خطوات في هذا الإطار والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما في عدد من الدول ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال للاطلاع على التجهيزات المطلوبة لمراكز التجميع والتصنيع والوقوف على المعايير الدولية المطبقة ونظم المعلومات المخصصة لإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بتتبع البلازما بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، كما تم استقدام عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم في وضع الخطوط العريضة للمشروع على أرض الواقع.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه جارٍ الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة للتعاون في مجال تجميع البلازما ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية والقيام بدراسة شاملة لطرق التجميع والتخزين والتجميد والجودة والاعتماد، تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع.


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