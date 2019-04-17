مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنحليزي والمنتخب الوطني، طلب الرحيل عن صفوف فريقه الريدز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن سبب رغبة صلاح في الرحيل تعود إلى دخوله في مشادة، مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني، خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة ليفربول تدخلت من أجل إقناع محمد صلاح بالبقاء في صفوف الفريق، وطالبته بسحب الطلب الرسمي، مقابل الموافقة على رحيله نهاية الموسم، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب "آنفيلد" في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه النجم المصري.

وأضافت الصحيفة، أن تلك السيناريو سيفتح منافسة شديدة من كبار أوروبا، للحصول على خدمات صلاح في الفترة المقبلة، حيث كان ريال مدريد أبدى عن رغبته في التعاقد مع النجم المصري الموسم الماضي، ولكن في النهاية لم يستطيع التوقيع معه.

وأوضحت "آس" في تقريرها، أن "مو صلاح" لم يظهر ضمن قائمة أولويات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، التي يرغب في ضمها بالميركاتو الصيفي.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويستعد مو لقيادة ليفربول اليوم، أمام بورتو البرتغالي، في تمام التاسعة مساءً، بإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



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