  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
الحكومة توافق على قانون "الوطنية للانتخابات"

كتاب من«السيسي» لدعوة المواطنين للتصويت على«التعديلات»

مجلس الأمن

أمريكا وبريطانيا تطالبان بتشكيل حكومة مدنية في السودان

حفتر وقواته

تحقيق أممي حول "مزاعم" شحنات أسلحة إماراتية لحفتر

صلاح

مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

كاف

موعد استخدام الـ«var» في أمم أفريقيا 2019

وزارة الأوقاف - أرشيفية

«الأوقاف» تنتزع المساجد من قبضة الإسلاميين

اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة

اجتماع رئاسي لإطلاق مشروع جديد مُهم

عواصف ترابية تصيب الحالة المرورية بالشلل في الشرقية

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

محمد الننى: توحيد الشعب المصرى أهم مكاسب أمم إفريقيا

غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية

الانتخابات المحلية بإسطنبول.. معارض يتفوق على حزب "أردوغان"

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

تركيا: تصريحات واشنطن حول الانتخابات تستحق الإدانة

#

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

#

أجمل سباكة.. مسلمة مرشحة بالانتخابات الأسترالية

#

تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألف و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألف و36 صوتاً.

وذلك وفقاً لما أعلنه محامي حزب الشعب الجمهوري "سليمان تروكار" الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، للصحفيين، عند مجيئه إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، من خلال محضر سجلات نتائج الانتخابات.

وحصل مرشح حزب السعادة نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتاً، و مرشح حزب تركيا المستقلة سليم كوتيل على 27 ألف و87 صوت، ومرشحة حزب الشيوعي التركي زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتاً، ومرشح حزب الوطن التركي مصطفى إيلكر على 15 ألف و428 صوت، في حين حصل مرشح حزب الديمقراطي أرسان غوك غوز على 22 ألف و268 صوت، وحزب اليسار الديمقراطي معمر آيدن على 30 ألف و884 صوتاً.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك
» 6 سنوات لعاطل خطف طفلة وهتك عرضها بالإسكندرية
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك أمام الإٍسماعيلي
» الانتخابات المحلية بإسطنبول.. معارض يتفوق على حزب "أردوغان"
» تأجيل تظلم سعاد الخولي على "التصرف في أموالها"
» غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية
» السيطرة على حريق بثلاثة محلات بسوهاج
» أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع «أوبلاك»
» مقتل وإصابة 14 في تفجير سيارة مفخخة بالصومال
» بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان