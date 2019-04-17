» مقتل وإصابة 14 في تفجير سيارة مفخخة بالصومال

17 أبريل 2019 - 04:52 م



قتل مدني وأصيب 13 آخرون، الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو.



وقال مصدر من الشرطة لوكالة أنباء الأناضول، رفض الكشف عن هويته، إن السيارة كانت مركونة على جانب طريق قرب تقاطع "دبكا"، المكتظ بالسيارات والمارة.

وحول الحصيلة الأولية، أشار المصدر إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بجروح.



بدوره أشار "عبد القادر عبد الرحمن"، المسؤول في جهاز الإسعاف بمقديشو، إلى نقل جثة واحدة، و13 مصابًا بجروح متفاوتة إلى المستشفيات.

والتفجير هو الثاني من نوعه الأربعاء، حيث انفجرت سيارة مفخخة في موقف قرب فندق بشارع "مكة المكرمة"، المؤدي إلى القصر الرئاسي، دون خسائر بشرية.



ولم يصدر تعليق فوري من السلطات، كما لم تعلن أي جهة تبنيها التفجيرين، إلا أن حركة "الشباب" عادة ما تتبنى المسؤولية عن تنفيذ تفجيرات مشابهة.

