بالفيديو.. مذيعة عالمية ترتدي "فوطة" على الهواء

موقف في غاية الإحراج تعرضت له الممثلة الأمريكية جينا فيشر على الهواء مباشرة حين اضطرت للخروج إلى مسرح برنامج The Jimmy Kimmel Live مرتدية «فوطة»، بدلًا من فستانها الأنيق بعدما تعرض للقطع في الكواليس.

وكانت «فيشر» تستعد للظهور في البرنامج حين انقطعت «سوستة» فستانها، لتنقذ الموقف بارتدائها لبنطلون جينز وفوقه «فوطة» بيضاء.

وانفجر جيمي كيميل ضحكًا عند رؤية ضيفته، التي حملت فستانها معها إلى المسرح، قبل أن تضعه على المقعد المجاور لها.

ومزح المذيع مع «فيشر» قائلًا: «أشعر أنني قابلتك صدفة في جلسة مساج»، فيما كشفت الممثلة تضارب مشاعرها بين الراحة وعدم الراحة، لتقول: «مرتبكة قليلًا لأنني على برنامج توك شو مرتدية فوطة، لكنني أيضًا مرتاحة جسديًا».



شاهد الفيديو..





