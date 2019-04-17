» أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع «أوبلاك»

17 أبريل 2019 - 04:41 م

جدد مسئولو أتلتيكو مدريد الإسباني، عقد حارسه السلوفيني يان أوبلاك، حتى عام 2023، وذلك بشكل رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعتبر السلوفيني عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، الذي كان قد قارن وضعيته في أتلتيكو مدريد، بوضعية الألماني أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد ويان أوبلاك، وصلا إلى تجديد العقد حتى 2023، ويتضمن شرطًا جزائيًا أعلى بـ20 مليون يورو، لتصبح قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو بدلًا من 100 مليون، كما أن راتبه ارتفع ليصبح 10 ملايين يورو للموسم الواحد.

أوبلاك صاحب الـ26 عامًا، جاء إلى أتلتيكو في عام 2014، ومنذ ذلك الوقت، أصبح علامة لأتلتيكو مدريد في حراسة المرمى، فلا يوجد حارس في العالم تضاهي قيمته السوقية الآن قيمة أوبلاك بـ120 مليون يورو.



