» بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام

كُرمَت مؤخرًا الرائد، شريهان أبو الخير، كأول ضابطة في بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من مصر وكواحدة بين 51 من قوات حفظة السلام العسكريين من مختلف البلدان.

وتُمثل النساء، نسبة 21% من أفراد بعثات حفظ السلام، والذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف يعملون في 14 بعثة بمختلف أنحاء العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

فيما تُعد «شريهان» أول ضابطة مصرية تعمل في قوات حفظ السلام، كما قالت في أحد حواراتها الصحفيّة وفقًا لـ«الأمم المتحدة»، إذ قالت: «السيدات لهنْ تأثير إيجابي جدا في بعثات حفظ السلام، ثانيا، معدل العنف ضد المرأة عال جدا من حيث الإصابات والعنف الجنسي، وبوجود العنصر النسوي في الميدان فإن ذلك يمكن السيدات من أن يكن منفتحات في التعامل مع سيدة عوضا عن الرجل، حيث يشعرن براحة أكثر. كما أن الأمم المتحدة تشجع المساواة بين الجنسين».

وتعمل «شريهان» كمنسقة للشؤون المدنية العسكرية، كما تقوم «شريهان» بتنظيم مباريات كرة قدم أو الكرة الطائرة أو أي نوع آخر من الرياضات، وعمل مخيم طبي بين حين وآخر، كالمخيم الطبي الذي في اليوم العالمي للمرأة من أجل التبرع بالدم أو إجراء فحوصات طبية للسيدات أو فحوصات لسرطان الثدي والتحاليل الطبية وغير ذلك من الصباح إلى المساء».

وخلال عملها مع قوات حفظ السلام، ذهبت «شريهان»، الشهر الماضي، حسبْ روايتها، إلى أحد الأماكن التي تستخدم لحماية السيدات اللواتي تعرضن للاغتصاب مع أخصائية نفسية وطبيب للكشف على هؤلاء النسوة، وعند وصول البعثة، تمكنت «شريهان» من التحدث مع السيدات عن المواقف التي تعرضن لها، إذ تم تشجيعهن وإخبارهن بعملية التعافي النفسي من المواقف التي تعرضن لها، بحيث يتمكن من بدء حياة جديدة وعمل جديد بعد تقديم تدريب مهني لهن.

وعن حصولها على ميدالية الأمم المتحدة، تقول «شريهان»: «أحب أن أمثل بلدي في أي مكان. وأود أن أعمل مع الأمم المتحدة مرة أخرى، فقد اكتسبت خبرة عالية جدا وتعرفت على ثقافات أخرى».

تحلُم «شريهان» بإضافة الحياة لسكان «الكونغو» حاليًا، لأنْ «الناس هناك بائسون جدًا، وأي شيء يجلب إليهم الفرح والسرور».

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