» البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

17 أبريل 2019 - 04:27 م



تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.1 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 809،401 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.



وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.73%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14864 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.73% وسجل 2،316 نقطة.



كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.25%، ووصل إلى مستوى 663 نقاط، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.32% مسجلًا 1،691.6 نقطة.



وهبطت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، أمس الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.9 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 813.496 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.53%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14976نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.07% وسجل 2،334 نقطة.

