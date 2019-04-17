غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية

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أرسنال

النني

شن عدد كبير الجماهير العربية هجومًا لاذعًا على محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، عقب نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر النني صورة من مطار هيثرو في العاصمة الإنجليزية لندن برفقة الألماني بيرند لينو حارس أرسنال ومعها رسالة لجماهير ناديه عبر تويتر قال فيها: "تنتظرنا مباراة قوية للغاية غدا أمام نابولي، والآن سنتجه إلى نابولي."

وظهر في الخلفية طائرة تحمل علم إسرائيل، وتعرض النني لهجوم عنيف من الجماهير وبعدها بدقائق قرر حذف الصورة ونشر أخرى بعد قص جزء من الخلفية لإخفاء الطائرة الإسرائيلية.

ويستعد أرسنال لمواجهة نابولي غدا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا بعدما حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.



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