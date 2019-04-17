«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

اختارت مجلة تايم الأمريكية، المصري محمد صلاح بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم، حيث تم نشر القائمة في عددها الأخير.

المجلة الأمريكية اختارت 100 شخص من كل المجالات عبر العالم، اعتبرتهم الأكثر تأثيرًا جماهيريًا، حيث تواجد لاعب نادي ليفربول من بينهم.

ووضعت المجلة صلاح بين قسم "الجبابرة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرج، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن جماهير كرة القدم من المسلمين وفي الشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون اللاعب بمثابة القدوة بالنسبة لهم.





