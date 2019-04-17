مستشار بن زايد: هؤلاء حكموا 200 مليون بيد من حديد

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عبد الخالق عبد الله

الحكام

الملايين

بيد من حديد

قال عبد الخالق عبد الله إن جميع الحكام الذين تم تنحيتهم من الحكم عقب الربيع الربيع العربي كانوا يحكمون الملايين بيد من حديد.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر : " تخيلوا إنه في يوم من الأيام من هم في الصف الأمامي حكموا نحو 200 مليون عربي بيد من حديد، وكانوا قاب قوسين لتوريث البلاد والعباد لأبنائهم".

وأضاف أنه من  المؤسف من جاء بعدهم لم يتعلم الدرس ويكرر نفس أخطاء الماضي والمحزن أن يشارك الشعب ونواب الشعب في ذات المسلسل.

يذكر أن عبد الله كان قد كتب تدوينة هاجم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قائلًا: "تجمع المهنيين السودانيين يطالب باعتقال البشير ومحاكمته مع أركان نظامه".

وأضاف أن " الشعب السوداني لن ينسى أن البشير كان مجرد واجهة لحكم الإخوان المسلمين ونظامه أنصع دليل على ما يحدث عندما يهيمن الإسلام السياسي ويحتكر الحكم، النتيجة فساد واستبداد وخراب.. السودان مثالا وكذلك إيران وقطاع غزة".


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مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

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د. عبد الآخر حماد

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