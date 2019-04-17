انطلاق ملتقى توظيف شباب وفتيات الجيزة

17 أبريل 2019 - 01:39 م

ينطلق غدًا الخميس ملتقى توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة التى تنظمة المحافظة بالتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة بمشاركة العديد من الشركات بالقطاع الخاص .

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الملتقى سيكون على مدار يوم بأرض المطاحن بجوار البنك الأهلى بشارع الملك فيصل، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى المئوية لعيدها القومى وحرص المحافظة على تقديم خدمات مباشرة للمواطنين .

وأشار راشد إلى أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 135 شركة ومصنع ومؤسسة تعمل فى مجالات عديدة، مؤكدا أنه تم تخصيص مقرات للشركات لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التى تم توفيرها .

ويتيح الملتقى أكثر من 18 ألف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة .

والوظائف المطلوبة تشمل مهندسي ميكانيكا وكهرباء واتصالات وجودة وتبريد وتكييف وسوفت وير وهندسة اتصالات ومهدسيين مدنيين وحاسبات ومعلومات ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومنسق اتش ار وممثل خدمة عملاء وإخصائيين دعم فنى ومدير للوحدات ومديرى للفروع ومشرفى مطاعم ومساعدى لمديرين وأمناء مخازن ومساعدين وموظفى استقبال ومحاسبين وحاسب آلى وكول سنتر وسيلز وإخصائيين فى المبيعات ورسامين أوتوكاد وصيدلى ومساعدى صيدلي وتمريض وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وكاشير وويتر واستيورت وكابتن أوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ومبيعات عن طريق الواتساب ووكلاء تحصيل ومحلل بيانات وفنى إنتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وفرز وطواحين ونسيج وفنين ومشرفين كهرباء وميكانيكا وتبريد وكلارك وحداده ونجارين وسباكة ولحام عادى ولحام كريتال وحياكة واسترجى وفنى واجهات وتشطيبات وفنين معدات وآلات وأمن وحراسات وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات .

وبالإضافه إلى أنه متاح عدد من الوظائف لأحد الأندية الكبرى تشمل مدير تنفيذى ومدير للإدارة هندسية ونائب رئيس قسم الصيانة ومدير للنشاط الرياضى ومدير لعلاقات العمل ومدير للشئون القانونية إلى جانب وظائف لمؤهلات عليا بأحد البنوك .