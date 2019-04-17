الأرصاد: احذروا من طقس الأيام المقبلة

17 أبريل 2019 - 01:35 م



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم حتى بداية الأسبوع المقبل، تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث لا توجد أي ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأماكن المزروعة.



وأوضح عبد العال- خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء- أن درجات الحرارة في أغلب الأنحاء أقل من المعدل الطبيعي لها في فصل الربيع، وأن الطقس سيكون جيدًا حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الجو سيكون معتدلاً خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلا.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح اليوم، منحصر على جنوب سيناء، والبحر الأحمر، وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، لافتًا إلى أن البحر الأبيض قابل لأعمال الملاحة البحرية، بينما البحر الأحمر، وخليج السويس فالحركة مضطربة بهما نظرًا لنشاط الرياح.

