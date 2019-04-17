مران سرى للأهلى استعدادًا لـ "بيراميدز"

17 أبريل 2019 - 01:25 م

يختتم فريق الأهلى استعداداته، مساء اليوم الأربعاء، لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدورى الممتاز .

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على قمة الدورى من أجل استمرار رحلة الحفاظ على اللقب المحلى لتعويض جماهيره عن الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا مؤخرًا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى .

ويجتمع مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق مع لاعبيه عقب مران اليوم من أجل مشاهدة عدة لقطات لفريق بيراميدز لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه.

ويتدرب الأهلى اليوم فى استاد التتش بعيدًا عن وسائل الإعلام حيث طلب لاسارتى أن يكون المران سريًا من أجل التركيز والابتعاد عن الإعلام .