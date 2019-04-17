انتحار عالم دين في دولة عربية

17 أبريل 2019 - 12:47 م

أقدم فقيه مغربي يبلغ من العمر 69 عاما ، أب لـ 3 أطفال ، ويعمل في أحد المساجد في المغرب، على الانتحار شنقا في باحة قرب أحد المساجد.

وعثر على الفقيه جثة هامدة، والذي عمل في مسجد أولاد سالم في منطقة بني حسان، بنظام الشرط، لمدة تزيد عن 40 عاما.

ولم تكشف التحقيقات بعد أسباب انتحار الفقيه، لكنها رجحت أن تكون خلافات بينه وبين مؤسسة العمل حول نظام الشرط، خاصة أنه كان على مشارف التقاعد.

وفق مصادر إعلامية ، فإن الفقيه ينحدر من منطقة بني حسان، من مواليد 1950، حيث دأب على العمل فقيها بمسجد "أولاد سالم" بنظام "الشرط" لمدة تزيد عن 40 سنة.

ومن جانبه أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بإخضاع جثمان الهالك للتشريح.