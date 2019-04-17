تأجيل طعن المتهمين بأحداث عنف المغارة بسوهاج

17 أبريل 2019 - 12:36 م

أجلت محكمة النقض، ثاني جلساتها لنظر الطعن المقدم من 66 متهمًا علي حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات كما أمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المغارة بسوهاج" لجلسة 15 مايو للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني وعضوية المستشارين مجدى محمود ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى وحسام الدين مطر وابراهيم عوض ومحمود عمر ولقمان مبروك ومحمد ابا زيد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ190 منهم 66 محبوسا للمحاكمة الجنائية لأنهم في عام 2015 وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.