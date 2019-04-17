حبس عاطل 10 سنوات لقتله جاره بالسكين بالشرقية

17 أبريل 2019 - 12:29 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بحبس عاطل 10 سنوات، لاتهامه بقتل لقيامه بقتل جاره طعنًا بالسكين، بسبب خلافات بينهما.

وتعود أحداث القضية رقم 25583 لسنة 2017، جنايات مركز بلبيس، ليوم 10 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول "وائل.ع.ع" 23 سنة، عامل للمستشفى العام جثة هامدة، وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد، معاون مباحث بلبيس، إلى قيام "أحمد.م" مقيم دائرة المركز بقتل المجنى عليه، بسبب نشوب مشاجرة بينه والمجنى عليه فى اليوم السابق للواقعة، حيث تربص المتهم بالمجنى عليه وما أن رآه حتى تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وطعنه حتى فارق الحياة، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.