"عمال مصر" توقع بروتوكولًا مع التعليم الفني

17 أبريل 2019 - 12:13 م

وقعت مجموعه عمال مصر لدعم الاستثمار والمستثمرين برئاسة المستشار هيثم حسين رئيس مجلس الادارة ، بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفني، وذلك لتنفيذ برنامج هادف لخدمة ودعم شريحة طلبة التعليم الفني وانخراطهم فى سوق العمل ورفع قدراتهم في الجانب المهني والعملي وذلك بدخولهم القطاعات الصناعية بمختلف انواعها

ورحب المستشارهيثم حسين أمين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، بالتعاون مع وزارة التعليم الفني لدعم فئة الشباب وخريجين المدراس الفنية بكل انواعها وذلك يأتي فى اطار التنمية وخلق جيل جديد قادر على التصنيع والابتكار لدعم البنية التحتية للأقتصاد المصري

واشاد محمود حجاج المستشار الاعلا مي لمجموعة عمال مصر ،بأن التعاون مع وزارة التعليم الفني ودمج خريجين التعليم الفني بسوق العمل وقطاعات التصنيع المختلفة اضافة جديدة للمجتمع الصناعي بدمج كوادر شبابية لصفوف العاملين به، قادرين على المشاركة والتفاعل وزيادة معدلات الانتاج .