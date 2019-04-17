  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:26 م
بحث متقدم
في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري

رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل

بدء محاكمة زهير جرانة بالكسب غير المشروع

براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"

صلاح

«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

يحظيه ولد داهي

مرشح للرئاسة يطالب بتطبيق الحدود.. وملاحقة الملحدين

صورة الخبر

آخر الهاربين من السعودية.. شقيقتان تطلبان اللجوء لبريطانيا

5 حكام عرب

مستشار بن زايد: هؤلاء حكموا 200 مليون بيد من حديد

رئيس البرلمان

اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق في مطار الخرطوم

مميش

قناة السويس تسجل رقم قياسيا جديدا

مشهد سينمائي عن حريق نوتردام

قبل 15 عامًا.. مشهد سينمائي توقع اختفاء كنيسة نوتردام

انتحار

انتحار عالم دين في دولة عربية

"عمال مصر" توقع بروتوكولًا مع التعليم الفني

آخر الأخبار

عمال مصر
عمال مصر

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"التعليم" و"الجايكا" تتفقان على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

#

الطفولة والأمومة ينشر رسائل على صفحات التواصل لتوعية الأطفال

#

إقامة مشروع زراعي مشترك بين مصر وتنزانيا

#

جدل برلماني حول تحويل المدارس الفنية لاقتصادية

الاستثمار

التعليم الفني

عمال مصر

وقعت مجموعه عمال مصر لدعم الاستثمار والمستثمرين برئاسة المستشار هيثم حسين رئيس مجلس الادارة ، بروتوكول تعاون  مع وزارة التعليم الفني، وذلك لتنفيذ برنامج هادف لخدمة ودعم شريحة طلبة التعليم الفني وانخراطهم فى سوق العمل ورفع قدراتهم  في الجانب المهني  والعملي  وذلك بدخولهم القطاعات الصناعية بمختلف انواعها

ورحب المستشارهيثم حسين أمين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، بالتعاون مع وزارة التعليم الفني  لدعم فئة الشباب وخريجين المدراس الفنية بكل انواعها وذلك يأتي فى اطار التنمية وخلق جيل جديد قادر على التصنيع والابتكار لدعم البنية التحتية للأقتصاد المصري

واشاد محمود حجاج المستشار الاعلا مي لمجموعة عمال مصر ،بأن التعاون مع  وزارة التعليم الفني  ودمج  خريجين التعليم الفني بسوق العمل وقطاعات التصنيع المختلفة اضافة جديدة للمجتمع الصناعي بدمج كوادر شبابية لصفوف العاملين به، قادرين على المشاركة والتفاعل وزيادة معدلات الانتاج .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل
» براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"
» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار