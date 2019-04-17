مجلس الدولة يشكل غرفة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

17 أبريل 2019 - 11:58 ص

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس قرر إنشاء غرفة لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تصريحات للصحفيين، أن الغرفة تتكون من أقدم 10 مستشارين في المجلس، موضحًا أن مهمتها هى تسيير الأعمال داخل المجلس أثناء الاستفتاء، كما تعمل هذه اللجنة أيضا على متابعة عمل مستشاري مجلس الدولة الذين يشرفون على الاستفتاء في المحافظات، وتذليل أي مشكلات تواجه مستشاري المجلس اثناء متابعة سير عملية الاستفتاء.