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2 يونيو.. الحكم على ميكانيكي وشقيقته أحدثا عاهة مستديمة لطفلة

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الثلاثاء.. محاكمة ميكانيكى وشقيقته أحدثا عاهة مستديمة لطفلة

محاكمة

عاهة مستديمة

التجمع الخمس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، مد أجل النطق بالحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر، لجلسة 2 يونيو المقبل.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين رزق مصطفى محمد "ميكانيكى"، وشقيقتة أية مصطفى محمد، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "علياء أبو الدهب عبد الحليم"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35%، حيث ضربها المتهم الأول فى عينها اليمنى بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.


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