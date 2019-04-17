«الأوقاف» تطلق قافلتين لـ حلايب وشلاتين

17 أبريل 2019 - 11:41 ص

تنطلق اليوم الأربعاء، القوافل الدعوية لوزارة الأوقاف إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وتستمر حتى السبت الموافق 4 مايو المقبل.

وتضم القوافل شباب علماء الأوقاف، الذين يؤدون صلاة الجمعة المقبلة تحت عنوان: "دروس وعبر من تحويل القبلة".

ويشارك في قافلة حلايب كل من: الشيخ سامي عبدالله عبدالجواد، محمود عبدالمحسن القاضي، سعيد السيد محمد عطية، رمضان بسطاوي حسن، وصلاح أحمد عمر عقيلة .

في حين تشمل قافلة منطقتي شلاتين وأبو رماد، مشاركة كل من الشيخ رجب فوزي محمد بدوي، علي عبد الوهاب أحمد، يوسف شحاتة عبدالكريم، أبو الحسن محمد حسن، ومعتز عبد الفتاح محمد إسماعيل .