مشاجرة عنيفة بين عامل وجاره فى القليوبية

17 أبريل 2019 - 11:24 ص

أصيب قهوجي فى مشاجرة عنيفة مع جاره وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة قليوب بوصول "محمد.ا.ح" 16 عامًا قهجوجى مصاب لإحدى مستشفيا قليوب.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بسؤال المصاب اتهم "اسلام.ا.م" 45 عامًا، صاحب كشك بالتشاجر معه وإحداث إصابته.

ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، اليوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.