  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
انتحار

انتحار عالم دين في دولة عربية

التويجري

المؤبد لقتلة الداعية السعودي

البشير

دولة صديقة للسودان: مستعدون لاستقبال البشير

غدًا.. عطلة رسمية بالبنوك والبورصة

رسميا.. 5 أيام عطلة من 25 إلى 29 أبريل

نوتردام

5 أسرار "مذهلة" عن كنيسة نوتردام

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بكفر الشيخ

مصرع 5 وإصابة 17 فى حادث مروع بالدائري

رغد صدام

تدعى أنها ابنة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

أرشيفية

اغتصبها ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين

مشاجرة عنيفة بين عامل وجاره فى القليوبية

قضايا وحوادث

مشاجرة أرشيفية
مشاجرة أرشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دامية بين جزار وعامل فى القليوبية

#

ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة شقيقها بالقليوبية

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

ضبط 8 أشخاص من عائلتين في مشاجرة بالبدرشين

مشاجرة

القليوبية

مشاجرة بين عامل وجاره

أصيب قهوجي فى مشاجرة عنيفة مع جاره وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة قليوب بوصول "محمد.ا.ح" 16 عامًا قهجوجى مصاب لإحدى مستشفيا قليوب.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بسؤال المصاب اتهم "اسلام.ا.م" 45 عامًا، صاحب كشك بالتشاجر معه وإحداث إصابته.

ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، اليوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار