تدعى أنها ابنة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

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نفت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما تدعيه سيدة تدعى "نانا"، وأنها ابنة الرئيس صدام حسين.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابيها في "تويتر" و"فيس بوك": "مرة أخرى المدعوة (نانا) التي تدّعي أنها ابنة الرئيس صدام حسين رحمه الله، تظهر في ضيافة جمعية الصداقة الكردية الصهيونية، وفي ظل نجمة داوود الصهيونية".

وأضافت: "نعود هنا لنأكد أنها ليست ابنة الرئيس صدام حسين ولا تمتّ له بصلة وبظهورها هذا قد فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها".

وظهرت السيدة التي تدعو نانا في مقطع فيديو وهي تقول باسمي أنا: "نانا صدام حسين ابنة الرئيس صدام حسين أوجه الشكر  لمن قام باختياري في الجمعية".

وكتب أحد رواد تويتر قائلا: "من البداية عرفت أنها ليست ابنة السيد الرئيس صدام، عرفت ذلك من صورها وحركاتها، فالسيد الرئيس عشائري الطبع (وكلنا كذلك) ولا يمكن أن تكون هذه تربيته، وهذه (افلام) تركبها جهات معينة لاغراض معينة، وقبل فترة أيضًا ظهر شاب في تركيا يقول انا ابن السيد الرئيس صدام".


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