مصرع 5 وإصابة 17 فى حادث مروع بالدائري

17 أبريل 2019 - 10:56 ص

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 17 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل "تريلا" ومينى باص "أتوبيس" أعلى دائري المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتسبب الحادث المروع في توقف حركة السيارات، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وأمر اللواء عصام شادى مدير المرور بالانتقال إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.