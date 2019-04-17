  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
انتحار

انتحار عالم دين في دولة عربية

التويجري

المؤبد لقتلة الداعية السعودي

البشير

دولة صديقة للسودان: مستعدون لاستقبال البشير

غدًا.. عطلة رسمية بالبنوك والبورصة

رسميا.. 5 أيام عطلة من 25 إلى 29 أبريل

نوتردام

5 أسرار "مذهلة" عن كنيسة نوتردام

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بكفر الشيخ

مصرع 5 وإصابة 17 فى حادث مروع بالدائري

رغد صدام

تدعى أنها ابنة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

أرشيفية

اغتصبها ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين

معسكر مغلق لإنبي قبل مواجهة بتروجت

الرياضة

على ماهر
على ماهر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يخوض آخر مران بميت عقبة

#

معسكر مغلق لإنبي 3 أيام استعدادًا لـ "الدراويش"

#

قلق داخل الأهلي قبل مواجهة بتروجت بسبب الزمالك

#

"ذئاب الجبل" تعسكر قبل مواجهة الحرس بالدورى

يدخل فريق إنبى في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء بتروجت المحدد له 2 مايو القادم.

ويخضع لاعبو الفريق البترولي للاستشفاء بعد العودة من الراحة التى حصل عليها بعد فوزهم الأخير في الجولة الماضية أمام الجونة برباعية نظيفة .

ويبحث على ماهر المدير الفنى للفريق كيفية الحفاظ على الحالة الجيدة التى وصل إليها اللاعبون مؤخرًا لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي البترول .

ويملك إنبى 30 نقطة قبل لقائهم القادم للابتعاد بشكل نهائى عن شبح الهبوط .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار